Fans de los Wolves se rinden a la llegada de Raúl Jiménez al equipo: “Este es posiblemente el día más grande en la historia del club”

El 'Lobo de Tepeji' vivirá una segunda etapa con el equipo donde se convirtió en leyenda. Su presentación conmovió a toda Inglaterra y a la afición mexicana justo antes de la justa mundialista.

A escasos días de que el balón comience a rodar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, el mercado de fichajes de Méxicanos en Europa ha dado una de las noticias más nostálgicas y emocionantes para el futbol: Wolverhampton Wanderers ha oficializado el regreso de Raúl Jiménez.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el equipo inglés le dio la bienvenida al delantero azteca a la institución donde, sin lugar a dudas, vivió el mejor momento de su carrera profesional.El clip, rápidamente conmovió a los aficionados tras el descenso del club esta temporada.

Los fanáticos de los Wolves han colapsado las redes, completamente eufóricos por el retorno de su último gran ídolo. Entre la avalancha de mensajes, la publicación de un aficionado inglés encapsuló a la perfección el sentir de la grada británica: “Este es posiblemente el día más grande de mi vida”, un comentario que demuestra el profundo impacto que Jiménez dejó en la ciudad.

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this is possibly the greatest day in the history of the club — joey (@xGJHP) June 9, 2026

Raúl Jiménez rechazó al Club América para continuar en el viejo continente

De acuerdo con múltiples reportes, la directiva del Club América intentó repatriar a su canterano para convertirlo en su fichaje bomba para la Liga MX en el Apertura 2026.

Sin embargo, el atacante mexicano priorizó el máximo nivel competitivo y rechazó la oferta de las Águilas con la firme intención de mantenerse compitiendo en el Viejo Continente. Jiménez sabe que la exigencia de la Inglaterra, aún en la segunda división, es mayor.

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Los números históricos de Raúl con los Wolves

Para entender la magnitud de este fichaje y la locura desatada en Inglaterra, basta con revisar la huella imborrable que dejó durante su primera etapa con el club (2018-2023). Sus estadísticas lo respaldan como uno de los atacantes más rentables que ha vestido esa camiseta:



Partidos jugados: 166 encuentros oficiales disputados en todas las competiciones.

Goles anotados: 57 dianas, cifra que lo consolidó como el máximo goleador histórico de la franquicia en la era de la Premier League.

Asistencias: 24 pases de gol, demostrando su visión y aporte en el juego colectivo.

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