De ganar 2.4 MDP a la semana, esto es lo que ganará Raúl Jiménez en su regreso al Wolverhampton

Luego de quedar fuera del Fulham de la Premier League, Raúl Jiménez continuará su carrera en el Wolverhampton de la Championship, la Segunda División de Inglaterra, equipo al que regresará luego de su exitosa primera etapa en la que se convirtió en el máximo goleador de los 'Lobos' en la Primera Inglesa.

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Esto es lo que ganará Raúl Jiménez en el Wolverhampton

Raúl Jiménez tendrá que sacrificar el aspecto económico para continuar en Europa toda vez que los equipos de la Championship perciben ingresos mucho menores que en la Premier League.

El delantero mexicano habría acordado un contrato por dos años con el Wolverhampton con opción a uno más, pero no podrá cobrar las 100 mil libras semanales (aproximadamente 2.4 millones de pesos mexicanos) que percibía en el Fulham.

Y es que el salario promedio de un jugador en la Championship ronda los 10 mil 500 a 12 mil libras esterlinas a la semana, mientras (250 mil a 280 mil pesos mexicanos), mientras que los mejor pagados de la división pueden llegar a percibir hasta 40 mil libras por semana (933 mil pesos mexicanos).

A pesar de que las diferencias son abismales entre una división y otra en Inglaterra, Raúl Jiménez se decantó por continuar su carrera en el futbol europeo antes que la oferta que le presentó el Club América para volver al equipo que lo vio nacer.

Raúl Jiménez volverá a un equipo en donde se ganó el cariño de los aficionados con sus goles que incluso devolvieron al equipo a una competición europea tras más de 50 años y que le valieron para estar en la Primera División Inglesa durante varias temporadas, por lo que la adaptación será más sencilla.

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