Estudio revela favorito para ganar Qatar 2022 de los 4 semfinalistas

Se termina el Mundial de Qatar 2022. Luego de 60 partidos disputados, ya solo quedan cuatro encuentros por realizarse: las dos semifinales, el duelo por el tercer lugar y la Gran Final de esta atípica justa.

De los 32 equipos que llegaron a la Copa del Mundo, solo cuatro quedan vivos: Argentina, Croacia, Francia y Marruecos. La albiceleste se medirá contra Croacia de un lado; mientras que del otro los galos, van contra la gran sorpresa, la cenicienta, el cuento de hadas de este torneo, los Leones del Atlas.

Porteros han sido un factor imporante en Qatar | Protagonistas Extra

Te puede interesar: Estados Unidos sondea candidatos para dirigir proyecto a 2026

El favorito para ganar el Mundial de Qatar 2022

Con cuatro selecciones vivas, y que pelean por el título de Qatar 2022; el portal “FiveThirtyEight”, sitio especializado en análisis politico, encuentras, economía y deportes, dio a conocer la escuadra favorita para ganar el Mundial.

De acuerdo con ellos, Argentina luce como el equipo con más probabilidad de levantar el trofeo de la Copa del Mundo con un 37 por ciento, pero primero tendría que derrotar en las semifinales a Croacia, conjunto subcampeón en Rusia 2018 y que tiene una chance del 16%.

PAUL CHILDS/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 9, 2022 Argentina’s Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY

El segundo lugar que pronóstica el portal ya mencionado es Francia, con un 35 por ciento, en caso de hacerlo harían historia y se convertirían en la tercera selección en logran el bicampeonato después de Italia en 1934 y 1938; y Brasil en 1958 y 1962; pero enfrente tienen al Caballo Negro del torneo, Marruecos, que de acuerdo al estudio apenas tiene el 13% de probalidad de llevarse el trofeo a casa.

Te puede interesar: Marruecos y todos los “caballos negros” de las Copas del Mundo

TV Azteca transmitirá las semifinales de Qatar 2022

No te pierdas las dos semifinales del Mundial de Qatar 2022 por la pantalla del Canal del Mundial, Azteca 7. El 13 de diciembre en punto de las 12:45 (tiempo del centro de México) disfruta el Argentina vs Croacia; y el 14 de diciembre también a las 12:45 ve el Francia vs Marruecos, con los mejores narradores del mundo mundial.