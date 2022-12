Los favoritos a ganar en los cuartos de final de Qatar 2022

Quedaron definidos los cuatro enfrentamientos que habrá en la tercera fase de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Países Bajos vs Argentina, Croacia vs Brasil, Inglaterra vs Francia, Marruecos vs Portugal, serán los juegos de cuartos de final, mismos que se llevarán a cabo entre el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre.

Los favoritos para ganar en los cuartos de final de Qatar 2022

Países Bajos vs Argentina: de acuerdo con el algoritmo de Google, que ocupa millones de datos para definir su porcentaje de posibilidad de victoria, le da un 42% al triunfo el conjunto albiceleste, empate un 30% y la selección neerlandesa es la opción menos probable con 28%.

Croacia vs Brasil: por su parte, para el juego entre la selección verdeamarela y el croata, los cinco veces campeones del mundo tienen el 70% de posibilidad de triunfo, por tan solo el 11% para la subcampeona del mundo en 2018; por último, que el juego se va a tiempo extra tiene un 19% de suceder. Datos, igualmente, por el algoritmo de Google.

Inglaterra vs Francia: los dirigidos por Didier Deschamps son favoritos para ganar el duelo contra el conjunto inglés por un 40%; mientras que la victoria de los de Gareth Southgate tiene un 31% de suceder; por último, el empate tiene 29%.

Marruecos vs Portugal: el conjunto lusitano es favorito ante la sorpresiva selección marroquí con un 58% de probabilidad del triunfo en los 90 minutos; el equipo africano solo tiene 17% de oportunidad de ganar y que el juego llegue a tiempo extra tiene un 25%.

Los partidos de cuartos de final de Qatar 2022 que transmitirá TV Azteca

Brasil vs Croacia: la escuadra liderada por Neymar se medirá ante los comandados por Luka Modrić por un lugar en las semifinales del certamen; en caso de que el conjunto brasileño avance será su primera semifinal desde Brasil 2014; por su parte, la selección croata estaría en por segunda ocasión consecutiva.

Grito de desabafo, grito de EU CONSEGUI!!

OBRIGADO MEU DEUS 🙏❤️

Toda honra e toda glória é pra ti. pic.twitter.com/Ci1NgkKiDu — Neymar Jr (@neymarjr) December 6, 2022

Inglaterra vs Francia: los dirigidos por Gareth Southgate y por Didier Deschamps tendrán uno de los duelos más atractivos de la fase de cuartos de final; el conjunto galo busca el bicampeonato del mundo; mientras que la selección inglesa probará suerte para llegar a su segunda semifinal consecutiva.