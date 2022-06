Los favoritos y lo que tienes que saber del Grupo A de Qatar 2022

México. Las selecciones de Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos conforman el Grupo A de la Copa del Mundo Qatar 2022 que se disputará desde el 21 de noviembre.

Enfrentamientos y días de los encuentros del Grupo A

Senegal y Países Bajos iniciarán las acciones del grupo el 21 de noviembre a las 4:00 AM en el Estadio Al Zumama. A las 10 de mañana (Tiempo del centro de México) los anfitriones jugarán en la cancha del Estadio Al Bait ante Ecuador.

La segunda jornada se realizará el viernes 25 de noviembre, comenzando con el duelo entre Qatar vs Senegal en el estadio Al Zumama a partir de la 7:00 AM. En el Internacional Jalifa, las selecciones de Países Bajos y Ecuador se enfrentarán a las 10 de la mañana.

La tercera ronda y última se llevará a cabo el martes 29 de noviembre con los encuentros entre Ecuador vs Senegal (Estadio Internacional Jalifa) y Países Bajos vs Qatar (Estadio Al Bait). Los partidos se jugarán a las 9:00 AM.

Favoritos del Grupo A

La selección neerlandesa es indiscutiblemente la favorita para llevarse el grupo, ya que con la clase de jugadores que cuenta (Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Memphis Depay, entre otros) no debe tener problemas para ser primero del sector. Ecuador, Senegal y Qatar se disputarán el otro boleto para la siguiente ronda.

El conjunto de Senegal es el actual campeón del continente africano y como consecuencia debería ser el segundo favorito del grupo. Sus grandes figuras como Sadio Mané, nuevo jugador del Bayern Munich, el arquero Edouard Mendy (Chelsea) y Kalidou Koulibaly (Napoli) deben hacer la diferencia en el este sector.

La selección sudamericana podría colarse a los octavos de final por la gran técnica y fortaleza de sus jugadores, destacando Pervis Estupiñan (Villarreal), Ángel Mena (León), Romario Ibarra (Pachuca) y Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Tampoco se puede olvidar a la selección de Qatar que por el simple hecho de ser la anfitriona de la Copa de Mundo le da ese ‘plus’ para luchar por un boleto para la siguiente ronda.