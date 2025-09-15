¿Tiembla la Liga BBVA MX? El rival que podría sufrir el verdadero potencial de Rayados en el Apertura 2025

El conjunto de Rayados ya espera la llegada de su delantero BOMBA Anthony Martial para tenerlo disponible en el Apertura 2025, el equipo marcha en primer lugar de la tabla con siete victorias de forma consecutiva y con la llegada del francés, espera aumentar su dominio en los partidos.

+3 y seguimos por más.👊🏼🔥



¡Que tengan muy buenas noches, Rayados!💙🤍 pic.twitter.com/IZSNwLfkGd — Rayados (@Rayados) September 15, 2025

El entrenador Domènec Torrent reveló en conferencia de prensa la fecha en la que llega Martial con el equipo, por lo que su debut no sería tan tardado.

Torrent explicó que Anthony debe llegar entre el martes y miércoles a Monterrey, en lo que termina el papeleo y la visa para trabajar en el país. Reveló que el delantero ha estado entrenando a pesar de no haber tenido minutos en su anterior equipo por lo que llegaría en un buen ritmo para unirse al equipo y debutar lo más pronto.

“Anthony nos llega entre martes y miércoles, el tema de papeleo y visa que se tiene que hacer para entrar al país y trabajar aquí. No es un jugador que esté parado, es un jugador que se ha entrenado con su equipo, no jugaba por diferentes razones que no vienen al caso, pero no estaba arado hace tres meses, está entrenado”.

Te puede interesar: Llegó a valer más de 1,300 MILLONES, ganó el Golden Boy y ahora jugará en la Liga BBVA MX

El rival contra el que debutaría Anthony Martial con Rayados

A pesar de llegar con ritmo, el debut de Anthony Martial tardaría pues debe acoplarse al estilo de juego del equipo. Por el momento, se espera que el delantero centro se pierda la Jornada 9 y la Jornada 10.

Siendo su posible debut en la Jornada 11 cuando Rayados juegue en el Estadio BBVA ante Santos. Al ser un partido de local, ante un equipo que no ha tenido tan buenos resultados, Domènec Torrent podría optar por darle minutos de juego.

En caso de que su debut no llegue en la Jornada 11, sería en la jornada 12 con mayor tiempo de adaptación en el equipo, jugando de visita ante Xolos de Tijuana.

Será clave para Torrent, darle la mayor cantidad de minutos previo al cierre del torneo en dónde se enfrentarán a equipos cómo: Pumas, Cruz Azul, Tigres y Chivas.