Fecha y hora EXACTA para ver el Nashville FC vs Club América de la ida de los cuartos de final en la Concacaf Champions Cup

El Club América se meterá al Geodis Park en busca de hacer algo que no pudo hacer Lionel Messi y el Inter Miami; vencer al Nashville FC en la Concacaf Champions Cup. A pesar de no tener los reflectores que tiene el cuadro de La Florida, el equipo de Tennessee no será un rival nada sencillo para las Águilas en estos cuartos de final en el certamen internacional.

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Los pupilos de André Jardine vencieron por la mínima diferencia (2-1 en el global) al Philadelphia Union para instalarse entre los ocho mejores del torneo y tratarán de seguir 'vivos' en una competición que en esta instancia ya se convirtió en un Liga MX vs Major League Soccer.

Fecha y hora exacta para ver el Nashville FC vs Club América

Será este martes 6 de abril a las 6:00 pm cuando el cuadro azulcrema visite la cancha del Nashville en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Para este compromiso, se espera que André Jardine ponga lo mejor de su repertorio disponible, algo muy similar a lo que alineó ante Santos Laguna en la pasada jornada del Torneo Clausura 2026.

Cabe recordar que, el estratega brasileño no cuenta con Luis Ángel Malagón, Henry Martin y está en duda el mediocampista mexicano; Erick Sánchez. El 'Chiquito' salió lesionado ante los Guerreros y podría ser baja en este cotejo ante el Nashville. Por otro lado, será cuestión del cuerpo técnico azulcrema si alinea Patricio Salas o José Zúñiga.

Recuerda que puedes seguir en vivo el resultado del partido entre el Nashville FC vs Club América y los otros tres partidos en esta instancia de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup por la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.