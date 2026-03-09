¿Por qué terminó el México vs Brasil en seis entradas? La verdadera razón por la que se acortó el juego del Clásico Mundial Beisbol 2026

La Selección de México de Béisbol derrotó este domingo 8 de marzo a su similar de Brasil con un aplastante 16-0 que obligó a terminar el juego en la sexta entrada del segundo encuentro del Clásico Mundial de Béisbol de la novena mexicana, un hecho que llamó la atención de los aficionados poco familiarizados con el "Rey de los Deportes" y que están acostumbrados a ver juegos de nueve innings.

Te puede interesar: México apalea a Brasil y suma su segunda victoria en el Clásico Mundial de Béisbol

Tigres vs Monterrey | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

¿Por qué el juego de México vs Brasil terminó en la sexta entrada?

México no tuvo complicaciones para superar a Brasil y en la segunda entrada ya ganaban por cinco carreras, lo que vislumbró un encuentro desigual y en el que los mexicanos se llevarían la victoria por paliza.

Al llegar la sexta entrada, México ya ganaba por 14 carreras y entonces llegó Julián Ornelas para batear un home run que remolcó también el inning de Jared Serna para liquidar el encuentro por nocaut.

Alejandro Kirk, Randy Arozarena, Jarren Duran of Mexico during the 2026 World Baseball Classic game between Brazil and Mexico at Daikin Park on March 8, 2026 in Houston, Texas, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

Y es que en el béisbol existe una regla llamada 'mercy rule', también conocida como regla de piedad que termina los juegos cuando un rival tiene una ventaja de 15 carreras después de la quinta entrada, como ocurrió este domingo en el juego de México vs Brasil.

La regla también señala que el juego se puede terminar si un equipo está ganando por 10 carreras de ventaja a partir de la entrada siete, por lo que con el marcador que tenía México muy difícilmente se extendería hasta el noveno inning.

Te puede interesar: Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol