Fecha y hora EXACTA para ver el LAFC vs Cruz Azul de la ida de los cuartos de final en la Concacaf Champions Cup

Final adelantada para muchos en la Concacaf Champions Cup, Los Angeles Football Club le hará los honores a Cruz Azul en el duelo de ida en los cuartos de final en el certamen continental. La Máquina Celeste querrá reponerse rápidamente de la derrota en Puebla ante Pachuca, pero, su rival en turno viene de golear 6-0 al Orlando City haciendo un 'statement' desde el inicio que en esta temporada van por todo.

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Los pupilos de Nicolás Larcamón viajarán a la ciudad californiana con la firme intención de sacar un buen resultado ante: Son, Bouanga y compañía en una de las canchas más complicadas de la Concacaf. Cabe recordar que, en esta competición el gol de visita 'vale doble' por lo que un tanto celeste en el Banc of California podría ser crucial en esta eliminatoria.

Fecha y hora exacta para ver el LAFC vs Cruz Azul de la Concacaf Champions Cup

Será este martes 7 de abril a las 8:00 pm cuando el club de La Noria visite a Los Angeles Football Club en un partido que pinta para ser espectacular. El líder de la Major League Soccer ante el sublíder del Clausura 2026 de la Liga MX en un choque entre dos de las mejores plantillas de la zona.

Recuerda que puedes seguir en vivo el resultado del partido entre el Los Angeles Football Club vs Cruz Azul y los otros tres partidos en esta instancia de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup por la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.