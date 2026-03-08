Fecha y HORA EXACTA para ver el México vs Brasil, partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
México va suma una victoria en el Clásico Mundial de Beisbol y ahora va por su segundo desafío, midiendo fuerzas en Houston en contra de Brasil, encuentro que en el papel es para que lo gane la novena azteca.
Este domingo, México tiene su segundo partido dentro del Clásico Mundial de Beisbol, cuando se enfrente a Brasil en actividad del Grupo B. Para la novena mexicana este es el partido que en el papel es más accesible y los antecedentes de resultados para los sudamericanos así promuven esa expectativa. El compromiso iniciará a las 6:00 PM.
Y es que México arrancó el viernes su participación en este Clásico Mundial venciendo a Gran Bretaña en un juego intenso que cerró emocionante por pizarra de 8-2, en tanto que Brasil tiene dos derrotas consecutivas y está prácticamente eliminado por lo que viene en su futuro, faltando todavía México y Gran Bretaña.
Brasil perdió en su debut por pizarra de 15-5 ante Estados Unidos; y hoy sábado fueron derrotados por Italia en blanqueada de 8-0 por lo que llegan con sentimientos encontrados, por un lado de capa caída y por otro buscando dar una sorpresa.
Los abridores del México vs Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol
Por Brasil, lanzará el derecho Eric Pardinho quien fue hace dos meses anunciado por Saraperos de Saltillo como refuerzo; ahora el sudamericano enfrentará al poder mexicano que podría estallar en Houston.
Por parte de México, quien abrirá será Taijuan Walker de Philadelphia, quien buscará limitar los maderos de Brasil.
Lo que tienes que saber del partido de México vs Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol
- Partido: México vs Brasil
- Récord en Clásico Mundial: México 1-0 y Brasil 0-2
- Estadio: Daikin Park, Houston, Texas
- Abridor México: Walker
- Abridor Brasil: Pardinho
- Hora del partido: 6:00 PM
Posible LINE UP de México para enfrentar a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol
México posible LINE UP
1 Jarren Duran JD
3 Jonathan Aranda 1B
4 Alejandro Kirk C
5 Rowdy Tellez BD
6 Nacho Álvarez 3B
7 Nick Gonzáles 2B
8 Alek Thomas JC
9 Joey Ortiz SS
PA Walker
Posible Line up de Brasil
1 Gomes BD
2 Ramírez JD
3 Reginatto 3B
4 Bichette Jr 1B
5 Rojo 2B
6 Mascai JI
7 Carmo C
8 Koragi SS
9 Maciel JC
PA Pardinho