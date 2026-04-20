Fecha y hora EXACTA del partido pendiente de Chivas en el Clausura 2026

Las Bravas de Juárez encararán un partido vital en sus aspiraciones por meterse a la liguilla del Torneo Clausura 2026. El Estadio Olímpico Benito Juárez será sede del choque entre el cuadro fronterizo y las Chivas del Guadalajara en partido pendiente de la jornada 11 de la Liga MX Femenil. Ambos clubes están en zona de liguilla, pero el Rebaño ya tiene su boleto asegurado a la fase final, mientras que, el conjunto norteño podría asegurarlo hoy en caso de un triunfo.

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Será este lunes 20 de abril en punto de las 7:06 pm cuando la casa de las Bravas abra sus puertas en un cotejo que pinta para ser espectacular. Las locales deberán tomar la iniciativa ante su gente y buscar las tres unidades que les asegure estar en la fase final del presente torneo.

Bravas o Tijuana

Con 25 unidades, pero mejor diferencia de goles y dos partidos por disputar, las Bravas de Juárez salen como favoritas para quedarse con el último boleto disponible de la liguilla femenil en este Torneo Clausura 2026. El cuadro chihuahuense recibirá primero a las Chivas en duelo pendiente y cerrará su participación cuando enfrente al Atlas en suelo tapatío.

Por otro lado, Tijuana también tiene 25 puntos cosechados, pero, solo un partido por jugar ante las Cañoneras de Mazatlán. Con este escenario, el club rojinegro tendrá que esperar a lo que suceda hoy en Ciudad Juárez y prácticamente golear al conjunto sinaloense para soñar con la liguilla.