OFICIAL: Fecha y horario del América vs LA Galaxy, juego amistoso previo al Apertura 2026

Las Águilas del América entrarán en acción este sábado 11 de julio en busca de recuperar sensaciones en el terreno de juego y estar listas para la jornada 1 del Torneo Apertura 2026. El club de Coapa ya bajo el mando de Guillermo Almada visitarán Los Angeles para enfrentarse al Galaxy antes del juego contra los Gallos Blancos de Querétaro de la fecha inaugural.

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Para este compromiso, el director técnico charrúa citó a 22 futbolistas entre los que destacan el brasileño Raphael Veiga, el ariete Henry Martin, Kevin Álvarez y Raúl Zúñiga. Por otro lado, hay dos muy sensibles ausencias en la convocatoria azulcrema; los uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres. Seguramente, tuvieron permiso especial para descansar después de su actividad en la Copa Mundial de la FIFA al igual que el lateral Israel Reyes. Por otro lado, en el anuncio del partido destaca la presencia de Marco Reus, volante alemán que milita en el club estadounidense.

Datos del América vs Galaxy, partido amistoso

Club América vs. LA Galaxy

Sábado 11 de julio

19:30 (HL) / 20:30 (MX)

Dignity Health Sports Park

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España 2-1 Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Noruega vs Inglaterra

Fecha: sábado 11 de julio

Hora: 15:00 horas

Transmisión: TV Azteca y plataforma de Azteca Deportes