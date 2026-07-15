Fecha y horario para ver el Necaxa vs Atlante, partido inaugural del Torneo Apertura 2026

Sonríe la pelota, el futbol mexicano está a punto de regresar. El Torneo Apertura 2026 está a horas de volver y nos deleitará con un choque entre los Rayos del Necaxa y los Potros de Hierro del Atlante desde el Estadio Victoria. Este partido además de ser el inaugural del nuevo semestre en la Liga MX, también marca el regreso del cuadro azulgrana al máximo circuito del futbol mexicano.

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Este jueves 16 de julio en punto de las 7 de la noche iniciarán las acciones desde suelo hidrocálido en el primer partido de la jornada 1 del Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Martin Varini buscarán las tres unidades ante su gente, mientras que, el cuadro comandado por Miguel Herrera querrá arrancar su travesía en la Liga MX con muy buenas sensaciones.

Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

Jueves 16 de julio

• Necaxa vs Atlante — 19:00 h (Estadio Victoria)

• Tijuana vs Tigres — 21:10 h (Estadio Caliente)

Viernes 17 de julio

• Atlético San Luis vs Cruz Azul — 19:00 h (Estadio Libertad Financiera)

• León vs Atlas — 19:00 h (Estadio León)

• FC Juárez vs Puebla — 21:00 h (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Sábado 18 de julio

• Pumas vs Pachuca — 17:00 h (Estadio Olímpico Universitario)

• Monterrey vs Santos Laguna — 19:05 h (Estadio BBVA)

• Chivas vs Toluca — 19:07 h (Estadio Akron)

• Querétaro vs América — 21:10 h (Estadio Corregidora)

Viernes Botanero por TV Azteca Deportes

Como ya es costumbre, la marca número 1 del futbol mexicano hará su presencia en la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Te esperamos este viernes 17 de julio a las 9:00 pm para disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS el Bravos de Juárez vs Club Puebla desde la frontera norte del país con la mejor transmisión de todo el país.