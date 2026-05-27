Fecha y horario del partido de vuelta de la gran final del Clausura 2026

Se define el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sub-17. Los Tuzos del Pachuca y los Diablos Rojos del Toluca buscan la corona de la división, pero, el cuadro hidalguense llega con la ventaja tras un 2-0 en casa. Con ese resultado en el partido de ida, el equipo choricero tendrá que ir al frente en las instalaciones de Metepec para soñar con el campeonato.

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Será este sábado 30 de mayo en punto de las 9:00 en la cancha 2 de las instalaciones de Metepec del Deportivo Toluca cundo se dispute la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sub-17. Cabe recordar que, hace seis meses, Rayados de Monterrey se coronó tras vencer al Atlas de Guadalajara con un contundente 5-1 en el global, por lo que, habrá nuevo monarca en la división.

Selección Mexicana por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir el partido de la Selección Mexicana de Fútbol ante su similar de Australia este sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, también tendremos EN VIVO y GRATIS el duelo contra Serbia que se llevará a cabo en Toluca el jueves 4 de mayo a las 7:55 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

