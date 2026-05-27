La otra Selección que tiene ébola y deberá permanecer aislada a solo días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los equipos nacionales calientan motores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Algunas potencias como la Selección de Países Bajos ya lanzaron su convocatoria oficial, mientras que el equipo de la República Democrática del Congo sufrió un brote de ébola que le obligará a permanecer aislado para evitar la cancelación de visas.

La selección del Congo permanece aislada en Bélgica y deberá estar en cuarentena por 21 días. Cabe mencionar que la exigencia proviene del gobierno de Estados Unidos, el cual le ha exigido al combinado africano el permanecer en aislamiento mientras coordina los protocolos de sanidad necesarios junto a los gobiernos de México y Canadá. Mientras tanto, el gobierno mexicano coordina la ubicación de festivales futboleros en la capital del país y organiza medidas sanitarias para evitar riesgos por la visita de la delegación congoleña y de otros países.

La Selección del Congo consiguió su clasificación de Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a Jamaica|Credito: FECOFA Oficial / X

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Mientras tanto, el equipo congoleño se encuentra concentrado en Lieja, por lo que la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa para su debut el día 11 de junio ante la selección de Portugal. Además del equipo de Cristiano Ronaldo, la selección africana compartirá el Grupo K del certamen con Colombia y Uzbekistán.

Los aficionados del Congo podrán llegar a México a ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras el brote de ébola que se desató en la selección del Congo, múltiples dudas han surgido con respecto al acceso del público congoleño a los países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el caso de México, el secretario de salud, David Kersenobic, confirmó en la conferencia mañanera que no hay una restricción para los aficionados congoleños.

Cabe mencionar que el combinado africano tendrá un partido en tierras mexicanas ante Colombia, el cual corresponde a la segunda fecha de la Fase de Grupos. El encuentro está pactado para disputarse en el Estadio Guadalajara el martes 23 de junio.

