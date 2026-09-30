Fecha y HORARIO para ver el Manchester United vs Durham, partido de la mexicana Rebeca Bernal

La actividad la mexicana Rebeca Bernal continúa en el futbol femenil de Inglaterra ya que el Manchester United se declara lista para encarar un nuevo compromiso dentro de la Women's League Cup, enfrentándose al Durham este miércoles 30 de septiembre, en un duelo donde la escuadra las Red Devils buscará mantener las buenas sensaciones.

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Horario del encuentro Manchester United vs Durham

Para los seguidores ue desean seguir de cerca la actuación de la zaguera azteca, la cita está programada para las 12:00 horas (tiempo del centro de México). El equipo Manchester quiere ratificar su poderío colectivo y dar un paso firme en la copa doméstica.

¿Cómo llega Manchester United para este partido?

El conjunto de Manchester United llega a este compromiso con el ánimo a tope tras firmar una actuación ofensiva inolvidable en su presentación dentro del torneo copero, donde aplastaron por un contundente 10-1 al Sheffield United. Aquella noche quedó marcada en la historia personal de Rebeca Bernal, quien debutó como goleadora en Europa de la mano de su especialidad: el juego aéreo. La seleccionada mexicana tuvo una presentación estelar como titular y se despachó con un doblete de cabeza, imponiendo condiciones tanto en la zona baja como en el área rival.

Con la confianza a flor de piel tras sumar minutos valiosos también en la Women's Super League, Rebeca Bernal se ha consolidado rápidamente como una pieza de jerarquía y liderazgo dentro del esquema del Manchester United.

¿Qué es la Women's League Cup en Inglaterra?

La Women's League Cup, torneo de Copa oficial del futbol femenil profesional en Inglaterra, es organizada por la Asociación Inglesa de Futbol (FA) y donde participan los equipos de la Women's Super League (WSL) y la Women's Championship (primera y segunda categoría).

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¿Cómo se juega la Women's League Cup en Inglaterra?

El formato del torneo consta de dos etapas principales:

La Fase de Grupos

Los equipos participantes se dividen en diferentes grupos geográficos o por niveles de competencia (evitando inicialmente que los clubes que juegan competiciones europeas como la Champions League se enfrenten en esta fase).

Se juega a una sola vuelta (todos contra todos dentro de su grupo).

La Fase Eliminatoria

