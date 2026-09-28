Javier Aguirre rompe el silencio en Valencia: ¿Se lleva a este referente de Cruz Azul a España?

Este lunes se vivió ella sala de prensa del equipo del Valencia la comparecencia oficial del mexicano Javier "Vasco" Aguirre como nuevo director técnico del conjunto de LaLiga.

¡Johan Vásquez confía en el proceso de México! 🇲🇽 “Ya hay una base y un camino trazado”

“No se le puede decir que no al Valencia. Es un histórico de LaLiga, del futbol mundial y con una afición brutal. He venido de rival y te ‘acojonas’. Quiero que Mestalla sea un imponente estadio para el rival, que el equipo vuelva donde se merece. Había dejado cuatro oportunidades de trabajo, estaba a gusto con mi familia, pero cuando me llamó el Valencia, le dije a mi mujer que había que venir y ella, que le gusta más el futbol incluso que a mí, estaba feliz”, fueron las primeras palabras del Vasco en su presentación.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Erik Lira?

En su presentación ante los medios, el estratega azteca abordó con franqueza el panorama actual del club, sacó a relucir su característico sello y se refirió directamente a los rumores que lo vinculan con Erick Lira, mediocampista de Cruz Azul y de la Selección Mexicana.

"Erick es amigo, es un jugador excepcional, como otros mexicanos que pueden jugar en Europa. Pero ahora mismo no puedo pensar en eso", sentenció con cautela el técnico, pero con un evidente guiño de afecto profesional.

Más allá de los nombres propios en la órbita de refuerzos, el Vasco dejó claro que su máxima prioridad en este arranque de gestión no pasa por las oficinas del mercado de fichajes, sino por el vestuario y la enfermería. Con el pragmatismo que lo avala en el futbol europeo, Aguirre se mostró preocupado por la situación física de su plantilla:

"Estoy viendo a los jugadores. Veo con tristeza que hay jugadores lesionados. Mi objetivo es recuperarles mentalmente, porque los lesionados son el peor escenario. Hay que darles calorcito y que cambien la cara", expresó el estratega, consciente de que el factor anímico será el cimiento indispensable para levantar el rumbo deportivo del club.

Asimismo, al ser interrogado sobre las altas y bajas que se avecinan en la ventana de transferencias, el extécnico de la selección mexicana prefirió marcar distancia con la directiva y concentrarse estrictamente en el césped: "No me atrevería a decir nada de mercado porque no tengo del todo analizado cómo está el equipo. Además soy empleado y no manejo presupuestos ni nada. Me sentaré con Braulio (Vázquez) y veremos", puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuándo debuta Javier Aguirre en el banquillo del Valencia?

El extécnico de la Selección Mexicana inicia su era con el Valencia cuando se enfrente como visitante al Racing Club este próximo domingo 11 de octubre en partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga, un encuentro para salir de puestos de descenso

