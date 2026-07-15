La fecha y horario del Xolos de Tijuana vs Tigres, partido de la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La frontera norte del país abre sus puertas para un duelo de poder a poder entre los Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL. El cuadro de Nuevo León visitará una de las canchas más complicadas de todo el circuito nacional con la firme intención de sacar unidades en la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Por otro lado, los pupilos de Sebastián Abreu querrán la victoria ante su gente y empezar el semestre con buenas sensaciones.

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Será este jueves 16 de julio en punto de las 9:10 pm (hora de la Ciudad de México), cuando los Xolos de Tijuana encaren a los dirigidos por Guido Pizarro. Cabe destacar que, podríamos ver algunos minutos de Gilberto Mora en dicho partido, aunque, apenas regresó a los entrenamientos del cuadro fronterizo. En la otra cara de la moneda, los Tigres van con su repertorio ofensivo liderado por Ángel Correa en busca de sacar el botín completo de patio ajeno.

Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Jueves 16 de julio

• Necaxa vs Atlante — 19:00 h (Estadio Victoria)

• Tijuana vs Tigres — 21:10 h (Estadio Caliente)

Viernes 17 de julio

• Atlético San Luis vs Cruz Azul — 19:00 h (Estadio Libertad Financiera)

• León vs Atlas — 19:00 h (Estadio León)

• FC Juárez vs Puebla — 21:00 h (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Sábado 18 de julio

• Pumas vs Pachuca — 17:00 h (Estadio Olímpico Universitario)

• Monterrey vs Santos Laguna — 19:05 h (Estadio BBVA)

• Chivas vs Toluca — 19:07 h (Estadio Akron)

• Querétaro vs América — 21:10 h (Estadio Corregidora)

Viernes Botanero por TV Azteca Deportes

Como ya es costumbre, la marca número 1 del futbol mexicano hará su presencia en la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Te esperamos este viernes 17 de julio a las 9:00 pm para disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS el Bravos de Juárez vs Club Puebla desde la frontera norte del país con la mejor transmisión de todo el país.