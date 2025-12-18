Orbitals anuncia su llegada en 2026 como una nueva aventura cooperativa exclusiva de Nintendo Switch 2

Durante The Game Awards 2025, se presentó oficialmente Orbitals, una aventura cooperativa de puzzles para dos jugadores que llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 en 2026. El título es publicado por Kepler Interactive y marca el debut del estudio independiente japonés Shapefarm, con sede en Mitaka, Tokio.

Diseñado desde cero como una experiencia multijugador asimétrica, Orbitals invita a los jugadores a unirse con un amigo para explorar una nueva galaxia de ciencia ficción con un marcado estilo anime retro. La historia sigue a Maki y Omura, dos exploradores inseparables que deberán colaborar para salvar su estación espacial en ruinas de una misteriosa tormenta cósmica sobrenatural.

A lo largo de la aventura, los jugadores deberán coordinarse para superar desafíos que van desde el uso de herramientas únicas, la resolución de puzzles, y la navegación a través de peligrosos campos de asteroides, hasta momentos de exploración más relajados que refuerzan el vínculo entre ambos protagonistas. El enfoque cooperativo es el núcleo de la experiencia, premiando la comunicación, la sincronización y la toma de decisiones en conjunto.

Desarrollado con Unreal Engine 5, Orbitals aprovecha las capacidades técnicas de Nintendo Switch 2 para ofrecer múltiples opciones de juego cooperativo. Será posible jugar en modo local en pantalla dividida usando dos pares de Joy-Con™ 2 en una sola consola, compartir el juego mediante GameShare con otro dispositivo compatible, o conectarse en modo online, utilizando el micrófono integrado y GameChat para una comunicación directa y fluida entre jugadores.

En el apartado artístico, Orbitals rinde un claro homenaje al anime japonés clásico de principios de los años 90. El equipo de Shapefarm ha trabajado cuidadosamente cada detalle visual para capturar esa estética nostálgica, reforzada por la colaboración con Studio Massket, reconocido estudio de animación responsable de numerosas producciones emblemáticas del anime japonés. El juego contará además con doblaje completo en japonés e inglés, aportando mayor autenticidad a su narrativa y personajes.

Con su enfoque cooperativo, identidad visual distintiva y una fuerte inspiración cultural, Orbitals se perfila como una de las propuestas más originales anunciadas para Nintendo Switch 2, apostando por la amistad, el trabajo en equipo y la aventura compartida como eje central de la experiencia.