Lara Croft regresa con 2 nuevos videojuegos; así será su desarrollo

Han pasado tres décadas desde que se lanzó oficialmente Tomb Raider, uno de los videojuegos más importantes que la industria ha tenido en estos años. Ante este hecho, y como forma de homenaje y agradecimiento, se han confirmado dos nuevos videojuegos relacionados con Lara Croft.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Así es, Lara Croft será protagonista de dos videojuegos más de acuerdo con lo establecido por el estudio estadounidense Crystal Dynamics, el cual compartió que se encuentra desarrollando un par de videojuegos que serán estelarizados por una de las figuras más importantes de este mercado del entretenimiento digital.

¿De qué tratarán los próximos dos videojuegos de Lara Croft?

Se trata de un anuncio que, en esencia, marca el regreso de Lara Croft y la saga a consolas como la PC, la Xbox y la PlayStation, lo cual sugiere un éxito sin igual, al menos, en el futuro a mediano plazo. El primero de estos juegos tendrá como nombre “Tomb Raider: Legacy of Atlantis”, un remake del juego de 1996.

Te puede interesar: ¿Por qué John Cena sonrió cuando fue rendido por Gunther en la WWE?

Te puede interesar: Brian Gutiérrez y los no nacidos en México que han jugado en Chivas

El proyecto de este videojuego de Lara Croft, el cual llegaría el siguiente año, se construirá desde cero y conservará la esencia de la trama principal, aunque la misma se apegará a los adeptos actuales para que, así, las nuevas generaciones disfruten de este clásico como en el pasado.

Es así como Crystal Dinamics buscará que este lanzamiento no sea más que un homenaje especial por los 30 años de la franquicia, misma que es una de las más importantes del mundo de los videojuegos. Cabe mencionar, además, que el desarrollo de este nuevo título se hace en colaboración con un estudio polaco llamado Flying Wild Hog.

¿Qué caracterizará a esta nueva versión de Lara Croft?

Según detalla el portal La Unión, la nueva versión de Lara Croft destacará sobre el resto por contar con controles modernizados, una experiencia pensada en jugadores veteranos y en las nuevas generaciones, así como gráficos más realistas que permitan una calidad sin igual hasta ahora.