The Division Resurgence ya está disponible gratis en móviles: Ubisoft lleva su shooter RPG al mundo abierto de Nueva York

Ubisoft anunció el lanzamiento global de Tom Clancy’s The Division Resurgence, el nuevo RPG shooter free-to-play en tercera persona que ya puede jugarse en dispositivos iOS y Android, expandiendo el universo de la popular franquicia con una historia completamente nueva diseñada específicamente para móviles.

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Este título se sitúa cronológicamente entre los eventos de The Division y The Division 2, llevando a los jugadores nuevamente a una Nueva York devastada tras el brote del virus Green Poison. En esta ocasión, los usuarios tomarán el rol de un agente recién activado cuya misión será proteger civiles, combatir facciones hostiles y ayudar a restaurar el orden en una ciudad al borde del colapso.

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Un mundo abierto con campaña inédita y juego cooperativoDesarrollado por Ubisoft Mobile Games, el título introduce una campaña independiente donde los jugadores podrán explorar un mundo abierto urbano mientras completan misiones principales y actividades secundarias tanto en solitario como en equipos de hasta cuatro jugadores.

El juego también ofrece una profunda progresión RPG mediante especializaciones que incluyen armas exclusivas, gadgets únicos y amplias opciones de personalización del equipo. Además, los jugadores podrán cambiar su rol en cualquier momento para adaptarse a diferentes estrategias o necesidades del equipo.

Los controles fueron optimizados para dispositivos móviles, buscando ofrecer una experiencia fluida tanto en combate como en exploración.

Modos PvP, Dark Zone y contenido endgameEntre las características más destacadas se encuentra el regreso de la Dark Zone, el icónico modo PvPvE donde los jugadores deberán sobrevivir a enfrentamientos tanto contra enemigos controlados por la IA como contra otros usuarios mientras intentan extraer valioso equipo.

También destaca el modo Conflict, enfocado completamente en el PvP competitivo, así como actividades de mundo abierto que incluyen rescate de rehenes, captura de puestos estratégicos y misiones semanales.

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Para los jugadores más dedicados, el título también incluye actividades de endgame como desafíos en dificultad máxima, retos individuales para mejorar recompensas y sistemas de clanes que permiten progresar colectivamente y desbloquear beneficios.

Especializaciones y nuevas amenazasEl juego incluye cinco especializaciones principales: Demolitionist, Bulwark, Field Medic, Tech Operator y Vanguard, cada una con habilidades únicas que pueden definir el estilo de juego.

En cuanto a enemigos, los jugadores enfrentarán a facciones conocidas como Raiders, Rikers y Cleaners, además de una nueva amenaza llamada Freemen, caracterizada por utilizar armas improvisadas y su obsesión por el saqueo.

Ubisoft también confirmó que el juego recibirá contenido adicional después de su lanzamiento, reforzando su enfoque como experiencia live service.