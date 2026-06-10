ProbablyMonsters revela fechas para Crimson Moon y Nekome: Nazi Hunter tras sorprender en Summer Game Fest

Tras llamar la atención de la prensa y los asistentes durante los Summer Game Fest Play Days, ProbablyMonsters finalmente reveló las ventanas de lanzamiento de sus dos nuevas propiedades intelectuales. La compañía confirmó que Crimson Moon llegará en septiembre de 2026, mientras que Nekome: Nazi Hunter hará lo propio durante los primeros meses de 2027.

Te puede interesar: La carta maestra de Nintendo, presenta el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2

Aunque ambos títulos pertenecen a géneros completamente distintos, comparten una misma filosofía de desarrollo: ofrecer experiencias más enfocadas y cuidadosamente diseñadas, pero con valores de producción y presentación comparables a los de los grandes lanzamientos de la industria.

Fantasía oscura, demonios y cooperativo en Crimson Moon

El primero en llegar será Crimson Moon, un RPG de acción ambientado en un mundo de fantasía gótica inspirado en el Renacimiento. Los jugadores asumirán el papel de los Nephilim, guerreros angelicales que deberán abrirse paso a través de la ciudad de Gildenarch, una metrópolis asediada por criaturas demoníacas.

El combate promete combinar acción rápida, progresión profunda de personajes y una amplia variedad de armas, armaduras y habilidades. Además de la experiencia para un jugador, el título pondrá un fuerte énfasis en el modo cooperativo, permitiendo que dos usuarios combatan juntos y combinen poderes para desencadenar ataques devastadores.

Te puede interesar: La razón por la que se recomienda comprar acciones de Take Two antes del lanzamiento del GTA VI

Una historia de venganza en plena Segunda Guerra Mundial

Por otro lado, Nekome: Nazi Hunter apuesta por una experiencia completamente diferente. Se trata de un juego de acción para un solo jugador ambientado durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia sigue a Vano Nastasu, un hombre consumido por la venganza tras el asesinato de su familia a manos de un grupo de soldados nazis conocidos como las “Hienas de Hitler”. La aventura llevará a los jugadores desde Nueva York hasta diversos escenarios de la Europa ocupada mientras persiguen a los responsables.

Con dos propuestas radicalmente distintas, ProbablyMonsters busca consolidarse como uno de los estudios independientes más interesantes del momento. Ahora la atención se centra en Crimson Moon, que será el primero en llegar a manos de los jugadores este próximo septiembre.