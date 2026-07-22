Fecha límite que tiene Chivas para anunciar más refuerzos en el Apertura 2026

Chivas no logró iniciar el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la mejor manera al perder su primer partido de la competición. El club terminó cayendo en casa 2-0 ante el Toluca, lo que ha provocado que la afición considere que hay algunas zonas de la plantilla que podría reforzar la directiva.

La fecha límite de Chivas para anunciar y registrar fichajes

Para cualquier equipo de la Liga BBVA MX, la fecha límite que tienen para poder anunciar y registrar algun nuevo refuerzo es hasta el viernes 11 de septiembre del 2026.

Algo de gimnasio previo al trabajo en cancha 🔥 pic.twitter.com/1Pppae7pna — CHIVAS (@Chivas) July 21, 2026

Por lo que el conjunto de Chivas tiene todavía varios días para considerar sus opciones y ver si el equipo necesita reforzar alguna zona o en su defecto, dejar salir algun futbolista que no se encuentre dando su mejor rendimiento.

Los refuerzos de Chivas en el Apertura 2026

El equipo dirigido por Gabriel Milito solo ha confirmado dos refuerzos en lo que va del Apertura 2026. Los jugadores que llegaron al rebaño son:



Kevin Castañeda, Mediocampista ofensivo de 26 años. Llegó del Club Tijuana

Jordan Carrillo, Extremo / Mediocampista ofensivo de 24 años. Llegó del Santos Laguna

Dos jugadores que en el Apertura 2026 destacaron en el terreno de juego, mostraron su calidad y con Milito buscarán ser piezas fundamentales.

Las bajas de Chivas en el Apertura 2026

Hasta el momento, los jugadores que han dejado de formar parse de Chivas para el Apertura 2026 son:



Érick Gutiérrez → Toluca

Gilberto Sepúlveda → FC Juárez

Yael Padilla → Tijuana

Los siguientes juegos de Chivas en el Apertura 2026

Los siguientes tres encuentros que tendrá el conjunto de Chivas son:

