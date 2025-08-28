Fecha límite: equipos de la Liga BBVA MX deben tener cuidado y darse prisa si no quieren tener problemas

Cada vez quedan menos días para que los equipos de la Liga BBVA MX hagan los fichajes que necesitan. El mercado de verano cierra el próximo 14 de septiembre y, si no logran concretar las ventas y las compras que requieren, se meterían en grandes problemas. Hasta el momento, Pumas con la incorporación de Keylor Navas y; América, con la Allan Saint-Maximin, han dado de qué hablar. El francés en 29 minutos ya hizo gol y enamoró a la afición azulcrema.

A diferencia de Europa, en dónde el mercado de fichajes cierra el 1 de septiembre, en México los clubes tienen 14 días más para intentar cerrar su plantilla de la mejor manera. Hasta el momento, y para sorpresa de muchos, el Monterrey aún no tiene una alta de peso. Domènec Torrent ya le pidió a la directiva de Rayados un delantero. Asegura que es la posición que le hace falta a su equipo para ser más poderoso.

Grandiosos y carísimos refuerzos llegan a la Liga BBVA MX

Tigres con la llegada del campeón del mundo Ángel Correa ya tiene a su bomba del verano. El atacante suma apenas en cinco partidos, dos goles y 441 minutos. Desde su llegada se ganó la confianza de Guido Pizarro, sumado a que su calidad dentro del terreno de juego es muy superior. Su costo fue de casi 10 millones de dólares.

Cruz Azul también ha realizado grandes contrataciones, pero no pudo traer a la Liga BBVA MX a Luka Jovic. El serbio se negó a jugar en México y prefirió seguir su carrera en Europa. La Máquina sumó a Jeremy Márquez y José Paradela a sus filas. Los cementeros por el argentino pagaron 12 mdd.

En Chivas no se hicieron muchos fichajes, pero sí es de destacar la contratación de Bryan González. “El Cotorro” llega procedente del Pachuca y le costó al Rebaño alrededor de 7 millones de dólares. El ya mencionado Allan Saint-Maximin aterrizó en Coapa por 12 millones de dólares.

Los que menos gastaron y trajeron jugadores de renombre fueron los Pumas de UNAM. Aaron Ramsey llegó gratis. Por Keylor Navas desembolsaron 1.5 mdd, pues el resto lo puso él para salir de Newell´s.