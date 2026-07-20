Juega en Toluca, tiene 21 años y podría ser la FIGURA de México rumbo al Mundial 2030

Los Diablos Rojos del Toluca son uno de los equipos favoritos a obtener el título del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la mano de Antonio, el Turo Mohamed, así como de algunos elementos que, se espera, den el salto de calidad que tanto se espera de ellos en el terreno de juego.

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Un ejemplo de ello es Everardo López, central por izquierda que tiene 21 años de edad y que, si se consolida como jugador titular del Toluca, podría ser un elemento importante para la Selección Mexicana de Rafael Márquez de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

¿Everardo López, jugador del Toluca, podría ir al Mundial del 2030?

Fue en el último año que Everardo López comenzó a tener minutos importantes en el esquema defensivo del Toluca, institución que, durante mucho tiempo, sufrió problemas de lesiones en este sector de campo, lo cual le abrió la puerta al central que apenas tiene 21 años de edad.

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Y es que, a pesar de que el Toluca cuenta con 3 centrales extranjeros, la realidad es que Everardo López ha tenido una regularidad importante de la mano de Antonio Mohamed, pues desde su llegada al primer equipo en noviembre del 2024 el central suma más de 3,500 minutos en 55 juegos.

Por tal motivo, expertos en la materia consideran que, si mantiene el ritmo que ha tenido hasta ahora, podría ser un elemento importante de cara al Mundial del 2030 no solo porque para ese año tendrá 25 años, sino también porque es zurdo, un perfil que solo cubre Johan Vásquez a buen nivel.

¿Everardo López estuvo cerca de ir al Mundial 2026?

Un hecho a destacar es que Everardo López estuvo muy cerca de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mano de Javier Aguirre; sin embargo, el técnico mexicano decidió prescindir de sus servicios prácticamente en el último recorte para llevar a otros jugadores en su posición.