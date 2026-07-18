CONFIRMADO: Fecha y HORARIO del Pumas vs Pachuca, partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

Ha comenzado la Liga BBVA MX con el arranque de la Jornada 1 del Apertura 2026 y uno de los encuentros llamativos de la jornada es el Pumas vs Pachuca.

Fecha del Pumas vs Pachuca

El encuentro de Pumas vs Pachuca se va a disputar el sábado 18 de julio del 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.

Los detalles hacen las grandes temporadas. ¡Listos para el debut en casa! 🐾👊🏻#SiemprePumas pic.twitter.com/OaV22p6j8a — PUMAS (@PumasMX) July 17, 2026

Horario del Pumas vs Pachuca

El horario del encuentro de Pumas vs Pachuca es en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Es el primer partido del día por lo que inicia con todas las actividades del día.



Pumas vs Pachuca

Fecha: sábado 18 de julio del 2026

Horario: 17 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

👌🏻 | Todo que ver aquí: ¡Así es como se viaja en nuestro Beluga Logística ! pic.twitter.com/iVfzlfmqzm — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 18, 2026

Últimos cinco partidos entre Pumas vs Pachuca

El Pumas vs Pachuca ha sido últimamente una rivalidad destacada que ha logrado dominar el equipo universitario. En torneo regularse han visto las caras en cinco ocasiones que ha dejado tres victorias de Pumas y dos de Pachuca en juegos en los que siempre han anotado por lo menos dos goles.

26/04/2026 Pachuca vs Pumas 0-2 en el torneo Clausura 2026

21/07/2025 Pumas vs Pachuca 2-3 en el Apertura 2025

17/02/2025 Pachuca vs Pumas 2-1 en el Clausura 2025

22/07/2024 Pumas vs Pachuca 2-0 en el Apertura 2024

29/01/2024 Pumas vs Pachuca 3-1 en el Clausura 2024

Los dos equipos se vieron en las Semifinales del Clausura 2026, una llave muy cerrada en la que logró avanzar el equipo universitario por la posición en la tabla al empatar en el marcador global 1-1.