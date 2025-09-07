deportes
Fecha y horario: TV Azteca transmitirá en televisión abierta y en este canal el partido México vs Japón

La Selección Mexicana vuelve a la acción en este mes patrio con un duelo de alto nivel ante su similar de Japón este próximo sábado

Santiago Gimenez
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
La Selección Mexicana vuelve a la acción en este mes patrio con un duelo de alto nivel ante su similar de Japón, como parte de su preparación de los dos conjuntos rumbo al Mundial 2026. En tv abierta en México el partido se podrá disfrutar por Azteca 7 (Canal 7).

¿Cuándo ver el partido entre México vs Japón por TV Azteca?

El partido se disputará este sábado 6 de septiembre de 2025 a las 19:50 horas (tiempo del centro de México) en el Oakland Coliseum, en California, Estados Unidos. Y como ya es tradición, TV Azteca transmitirá el encuentro en vivo por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, con la narración estelar de Christian Martinoli, los comentarios de Luis García y el análisis de Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Este amistoso internacional promete ser muy nivelado, ya que ambas selecciones llegan con planteles repletos de talento y con la mira puesta en afinar detalles tácticos. México, dirigido por Javier Aguirre, contará con figuras como Santiago Giménez (AC Milan), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Raúl Jiménez (Fulham) y el regreso de Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC). También destacan jóvenes promesas como Rodrigo Huescas, Marcel Ruiz y Carlos Moreno, quienes buscan consolidarse en el esquema del “Vasco”.

Por su parte, Japón llega con una convocatoria de lujo, integrada en su mayoría por jugadores que militan en Europa. Entre sus figuras destacan Takefusa Kubo (Real Sociedad), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Mónaco), Daichi Kamada (Crystal Palace) y Wataru Endo (Liverpool). Bajo la dirección de Hajime Moriyasu, los nipones han mostrado un estilo dinámico, con presión alta y transiciones rápidas que pondrán a prueba la defensa mexicana.

¿Cuántos partidos han disputado México vs Japón en la historia?

En cuanto al historial entre ambas selecciones, México tiene la ventaja. Se han enfrentado en 10 ocasiones, con ocho victorias para el conjunto azteca y solo dos para Japón. Entre los duelos más memorables están los triunfos en la Copa Confederaciones 2005 y 2013, ambos por marcador de 2-1, y la derrota muy dolorosa en los Juegos Olímpico 1968 donde los nipones se llevaron la victoria y la medalla bronce por 2-0.

Este partido no solo será una prueba futbolística, sino también una oportunidad para que los aficionados disfruten de una transmisión de calidad con el sello de Azteca Deportes, que llevará toda la emoción desde el estadio hasta tu pantalla.

Selección Mexicana
