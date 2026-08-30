La fecha y HORARIO del partido Rayados de Monterrey vs San Luis, por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Rayados de Monterrey jugará ante Atlético de San Luis, este domingo 30 de agosto, en cotejo a celebrarse en el Gigante de Hierro que está listo para recibir otra gran entrada como suele ser tendencia en este campo. La pandilla ahora de Matías Almeyda buscará sumar puntos en domingo, día que no es usual para el cuadro regio.

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Rayados está en el octavo sitio de este torneo tras sumar tres triunfos y dos derrotas sin empates. Con nueve puntos la Pandilla está en zona de calificación a estas alturas del torneo, pero al aspiración es jugar mejor y sumar más, por lo que esta cita en casa ante San Luis es la ocasión ideal para sumar en casa.

Rayados está a cuatro puntos de alcanzar a los líderes, y su juego será importante para dar un paso más hacia los primeros planos.

San Luis ahora mismo está en el sitio 16 sumando solamente tres puntos, luego de haber empatado tres juegos y haber perdido el resto de juegos. Apenas por tres puntos está por encima de Santos o Juárez.

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Hora y día del partido Rayados vs Atlético San Luis

Fecha: 30 agosto 2026 Jornada 6

Hora: 8:10 PM

Partido: Rayados vs Atlético San Luis

Antecedentes de los últimos 5 partidos Rayados vs San Luis

En los últimos 5 partidos, los Rayados han ganado tres juegos y el equipo de Atlético San Luis ha vencido en un par de encuentros. Una de esas victorias fue en la última ocasión que se vieron las caras de abril de este año.

San Luis venció en aquella ocasión 2-1, por lo que Rayados trae una espinita clavada.

Rayados 1-2 San Luis | 4 abril 2026

San Luis 0-1 Rayados | 18 julio 2025

Rayados 3-1 San Luis | 22 febrero 2025

Rayados 5-1 San Luis | 7 diciembre 2024

San Luis 2-1 Rayados | 4 diciembre 2024