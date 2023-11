Los horarios y fechas de os Cuartos de Final del Apertura 2023

Inician los cuartos de final del Torneo Apertura 2023 con los duelos entre América vs León, Monterrey vs Atlético San Luis, Tigres vs Puebla y Pumas vs Guadalajara

Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz Julian Quinones celebrates his goal 0-1 of America during the game Cruz Azul vs America, corresponding to Round 07 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 02, 2023.



Julian Quinones celebra su gol 0-1 de America durante el partido Cruz Azul vs America, correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 02 de Septiembre de 2023.