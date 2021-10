Fechas y horarios de los juegos de la Serie Mundial

Tras dos intensas Series de Campeonato en las que los equipos con menos favoritismo se terminaron imponiendo, el momento más esperado de toda la temporada y de los Playoffs MLB por fin ha llegado con los Houston Astros enfrentándose a los Atlanta Braves en la Serie Mundial 2021.

Aquí te recordamos como están distribuidas las fechas y horarios para el Clásico de Otoño:

-Juego 1 en Houston | Bravos vs Astros | Martes 26 de octubre | 19:09

-Juego 2 en Houston | Bravos vs Astros | Miércoles 27 de octubre | 19:09

-Juego 3 en Atlanta | Astros vs Bravos | Viernes 29 de octubre | 19:09



-Juego 4 en Atlanta | Astros vs Bravos | Sábado 30 de octubre | 19:09

-Juego 5 en Atlanta | Astros vs Bravos | Domingo 31 de octubre | 19:15

-Juego 6 en Houston | Bravos vs Astros | Martes 2 de noviembre | 19:09

-Juego 7 en Houston | Bravos vs Astros | Miércoles 3 de noviembre | 19:09

El primer clasificado fue Astros luego de haber conquistado el campeonato de la Liga Americana sobre Boston Red Sox. Tras ganar el primer juego viniendo de atrás, los Medias Rojas impusieron sus condiciones en los siguientes dos juegos colocándose como favoritos, una condición que pareció aumentar luego de que pegaron tres grand slams para ganar los siguientes dos encuentros.

Atlanta regresará al Clásico de Otoño por primera vez desde 1999 tras eliminar a los vigentes campeones Los Angeles Dodgers. En el segundo enfrentamiento entre estos dos rivales en años consecutivos, los nuevos campeones de la Liga Nacional tomaron ventaja de 2-0 dejando en el terreno a Los Ángeles en los primeros dos encuentros.

Tenemos definidos a los dos invitados a la Serie Mundial 2021, en donde los Atlanta Braves se medirán a los Houston Astros para definir al nuevo campeón de las Grandes Ligas.

