Tsitsipas y Medvedev se reencuentran en Australia

Melbourne, Australia. El tenista griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Daniil Medvedev se verán las caras en la semifinal del del Abierto de Australia al ganar sus respectivos encuentros.

Tsitsipas renació y recuperó su mejor versión, al someter al italiano Jannik Sinner por un contundente 6-4, 6-3 y 6-2.

“He estado impecable y estoy muy feliz con la forma en la que he sacado. Contar con el apoyo de la grada es increíble”, explicó sobre la cancha del Rod Laver Arena tras cerrar el partido en dos horas y seis minutos.

El heleno, que encajó hasta cuatro sets en sus primeros cuatro enfrentamientos, recuperó el tenis que le hizo levantar el título de las Finales de la ATP en 2019 en una actuación en la que no concedió ninguna pelota de rotura y convirtió las cuatro que dispuso.

“Mi doctor lo ha estado viendo. Me ha estado enviando mensajes durante todo el torneo. Él confiaba en que podría jugar aquí”, apuntó en alusión a su relación con el médico que le operó el codo a finales del año pasado.

Medvedev hace alusión a Novak Djokovic

Por su parte, Daniil Medvedev salvó una pelota de partido para remontar al canadiense Felix Auger-Aliassime por un ajustado 6-7(4), 3-6, 7-6(2), 7-5 y 6-4, para llegar a semifinales.

“Me pregunté que haría Novak Djokovic en esta ocasión cuando iba perdiendo”, comentó luego de ser cuestionado por Jim Courier y desató un tímido abucheo entre los aficionados.

“No tengo ni idea de cómo lo he hecho. No me quedan más prendas de ropa en el raquetero”, añadió ante el público tras cerrar una épica remontada en cuatro horas y 42 minutos.

El moscovita no pudo frenar el agresivo tenis del canadiense, que basó su juego en poderosas derechas y ajustados servicios, en los dos primeros sets que cayeron del lado de Auger-Aliassime.

El de Montreal, que perdió en la reciente Copa ATP ante Medvedev por un contundente 6-0 y 6-4, no pudo cerrar un choque en el que ofreció todo su potencial en las primeras dos mangas y en el que acabó con 18 saques directos y 64 golpes ganadores.

Sin embargo, el joven de 21 años desperdició una pelota de partido al resto, cuando el marcador lucía un 5-4 en el cuarto set, y acabó pagándolo después de que Medvedev blindara una infranqueable defensa que desesperó a su rival.

Medvedev y Tsitsipas reeditarán el encuentro de semifinales que disputaron en el mismo escenario el año pasado y que contó con una cómoda victoria en tres sets del ruso.