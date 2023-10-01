Felicitaciones al Canelo tras vencer a Jermell Charlo | Box Azteca
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Todos quieres abrazar al campeón; así felicitaron al Canelo tras bajarse del ring

El ‘Canelo’ Álvarez derrotó a Jermell Charlo y tras bajar del ring, recibió felicitaciones de J Balvin, Santa Fe Klan y sus pilares, su familia

Por: Azteca Deportes

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