Fernanda Contreras se despide en su debut en Wimbledon

El sueño terminó rápidamente para la mexicana Fernanda Contreras en Wimbledon. La potosina no pudo repetir la hazaña conseguida en Roland Garros -donde alcanzó la segunda ronda- y fue eliminada en su debut en el Grand Slam londinense tras caer ante la polaca Magna Linette, por parciales de 6-1 y 6-4, en 60 minutos.

Después de dos horas de aplazamiento por la lluvia que se presentó al mediodía en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, finalmente dio inicio el debut de la mexicana que se topó con un feroz saque de su rival durante todo el enfrentamiento. La polaca no permitió una sola oportunidad de quiebre en todo el encuentro.

El 6-1 del primer set fue más injusto de lo que en realidad se vio en la cancha, ya que la mexicana se vio mas afectada por sus propios fallos -17 errores no forzados-, que por la superioridad de Linette.

Después de los ocho primeros juegos, ninguna de las tenistas pudo quebrar el saque, hasta que Linette se quedó con dos de los puntos más largos del encuentro para quebrar el saque.

La mexicana presentó una molestia en los ojos, por lo que el personal médico tuvo que ingresar para atenderla, después del noveno punto.

Magda Linette, de 30 años, sirvió para partido y se llevó la victoria para avanzar a la segunda ronda de un Grand Slam por tercera ocasión consecutiva.

La actividad mexicana no termina en Wimbledon

Fernanda Contreras era una de los cinco representantes mexicanos en la presente edición de Wimbledon; la única en el cuadro individual.

Santiago González, Miguel Ángel Reyes Varela y Hans Hach tendrán acción con sus respectivas parejas en el torneo de dobles varonil, mientras que Giuliana Olmos estará en la categoría de dobles femenil junto a la canadiense Gabriela Dabrowski.

Cabe señalar que esta es la mayor presencia mexicana en Wimbledon desde 1973.