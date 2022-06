Fernanda Contreras hace historia en Wimbledon al igual que su abuelo

La tenista mexicana Fernanda Contreras hizo historia este jueves al lograr clasificar al cuadro principal de Wimbledon con lo que además cumple un sueño familiar, ya que para su abuelo este emblemático torneo significa muchísimo.

La joven de 24 años de edad logró superar a la húngara Timea Babos por parciales de 6-3, 1-6 y 6-3 en la última etapa de la qualy para así conseguir jugar por primera vez en el All England Club.

Para Fernanda será algo muy especial, ya que su abuelo es Francisco “Pancho” Contreras, uno de los más grandes tenistas mexicanos de todos los tiempos y que hasta a uno de sus hijos lo llamó “Wimbledon” debido a que nació mientras él disputaba este certamen.

Apenas hace unos días, la mexicana platicó en exclusiva con Azteca Deportes y contó lo que significaría para ella poder competir en el máximo evento sobre césped en el tenis.

“Nunca he ido al torneo, no he podido ni visitarlo. Es un sueño para mí, muy emocionante, se me pone la piel chinita de pensar que cuando tenía cinco años mi abuelo nos contaba sus historias y nos enseñaba sus trofeos”, comentó.

Fernanda es la gran aparición del tenis mexicano

Fernanda Contreras será la primera mexicana desde 1996 en disputar este Grand Slam, luego de que anteriormente lo hicieran Yolanda Ramirez, Elena Subirats y Angélica Gavaldón.

Así que la originaria de San Luis también buscará replicar los grandes logros que tuvo “Pancho” Contreras en el mítico evento.

“Mi abuelo fue semifinalista de mixtos en Wimbledon, de hecho por ganar eso, puede venir a Wimbledon el resto de su vida, se llama elite eight, de hecho él aquí tiene un palco, es un honor para los que llegan así de lejos. Es muy padre que mi abuelo lo tenga, para mí vivir de la experiencia de mi abuelo y ahora poder verlo con mis ojos es una experiencia fantástica”, recordó.

Así Fernanda Contreras seguirá escribiendo su propio legado, luego de ya participar en Roland Garros y ahora ver hasta dónde llega en Wimbledon.