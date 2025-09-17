A lo Fernando Gago: Gabriel Milito habría recibido oferta desde Argentina para dejar a Chivas

Las Chivas vienen de una victoria sobre el América que además de sumar tres puntos, también será un respiro anímico. Uno de los principales artífices es su entrenador Gabriel Milito, quien estudió a la perfección a las Águilas de Jardine para sacar el triunfo. En recientes días se mencionó que el timonel argentino habría recibido una oferta desde su país.

Chivas logró escalar varios lugares en la tabla general. En su duelo pendiente ante Tigres podría meterse entre los ocho primeros. En el Rebaño la tensión creció cuando se dijo que Independiente de Avellaneda le habría lanzado una oferta a Milito. Los fantasmas de Fernando Gago y Boca Juniors se volvieron a hacer presentes en Verde Valle.

Chivas Gabriel Milito suma 2 derrotas al hilo en la Liga BBVA MX, hecho que provocó que aficionados quieran su salida

Desde su llegada a Chivas, Gabriel Milito demostró lealtad y amor al equipo que le estaba dando la oportunidad de dirigir en México. Ahora, medios argentinos resaltan que el estratega del Rebaño ya mandó una respuesta contundente a los directivos de Independiente. Aseguran que se quedaría en la Liga BBVA MX. Aunque todo sigue siendo un rumor, desde antes de que aterrizara en Guadalajara, Milito ya había sido pretendido en su país.

Chivas va por la remontada en el Apertura 2025

Después de tener un inicio con muchas dudas y derrotas, las Chivas de Gabriel Milito pueden empezar a sonreír. El triunfo sobre el América llena de ilusión y esperanzas al club. Podría dar una remontada importante en cuestión de unidades en la tabla general. Antes de enfrentar a las Águilas, el Rebaño ocupaba el sitio 16 con cuatro unidades, ahora están 11º con siete puntos a falta de un partido pendiente.

“Estos jugadores se entregan al máximo, compiten al máximo. Siempre serán los primeros en querer ganar, siempre. Hoy tuvieron su recompensa con una victoria merecida”, dijo Gabriel Milito al término del partido del sábado ante el América.