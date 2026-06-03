CONFIRMADO: Ex de Chivas de Guadalajara firmaría con el Real Madrid

Fernando Hierro se podría reencontrado con el Real Madrid. Durante las elecciones a la presidencia del equipo blanco, Enrique Riquelme, candidato a tomar el cargo de Florentino Pérez, hizo el anuncio de la llegada del exjugador a las categorías inferiores del equipo encargado de formar nuevos talentos en la escuadra Merengue, esto siempre y cuando se quede con el puesto al frente del club.

Luego de haber pasado como director deportivo de Chivas, Fernando Hierro ha sido nombrado como Director de La Fábrica del Real Madrid a falta del resultado de las elecciones.

“La Fábrica necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como Director de La Fábrica para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo.

"Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro…”, se lee en la cuenta de ‘X’ de Enrique Riquelme.

Como director deportivo de Chivas, Fernando Hierro estuvo al frente en la Liguilla del Clausura 2023, certamen en el que el ‘Rebaño Sagrado’ disputó la Final ante Tigres, Posteriormente, se clasificó a las Fases Finales del Apertiura 2023 y Clausura 2024.

A lo largo de su estadía con el cuadro rojiblanco, Fernando Hierro fue el responsable de incorporaciones como las de Javier Hernández, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Oscar Whalley, Cade Cowell, Ricardo Marín y José Castillo.

De igual forma, proyectó la Cantera Rojiblanca dandole foco a jugadores como Raúl Rangel, Leo Sepúlveda, Mateo Chávez, Yael Padilla, Jesús Brígido, Raúl Martínez y Armando González.

En plena reestructuración tras la Temporada 2025-26, misma en la que el Real Madrid no pudo conquistar ni un título, se esperan movimientos interesantes a falta de anuncios oficiales, mismos que señalan a José Mouriho de vuelta en el banquillo así como las contrataciones de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.