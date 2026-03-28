¡EXCLUSIVA! HISTÓRICO de Portugal habló sobre el trabajo de Javier Aguirre

En el futbol, hay elogios que suenan a cortesía y otros que se sienten como testimonio. Sobre todo cuando vienen de alguien que vivió el vestidor, los entrenamientos y la presión diaria con el entrenador del que se habla. En ese contexto, la voz de Fernando Meira tiene un peso especial porque no opina desde lejos, opina desde la experiencia.

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Las palabras de Fernando Meira sobre Javier Aguirre

En exclusiva con TV Azteca, Fernando Meira habló sobre Javier “el Vasco” Aguirre y describió las cualidades que, a su juicio, lo convierten en un técnico ideal para liderar un proyecto nacional. Meira y Aguirre cruzaron caminos en la temporada 2011-2012 con el Real Zaragoza, etapa en la que el exdefensa portugués pudo conocer de primera mano la forma de trabajar del entrenador mexicano.

En sus palabras, Meira destacó el equilibrio que Aguirre logra entre cabeza y emoción, una mezcla que considera clave en el alto rendimiento. “Sabe muy bien manejar el aspecto intelectual de los jugadores, la parte de la motivación, de la pasión, de los entrenamientos, de los partidos”, dijo el exzaguero, al describir una gestión integral que va más allá de lo táctico

Ese diagnóstico lleva a su conclusión más directa: “yo creo que tiene una mezcla muy importante para ser seleccionador de una gran selección como es la mexicana”. La frase no solo elogia, sino que también coloca a México en el tipo de reto que exige un entrenador con herramientas para sostener presión mediática, gestionar egos, motivar en concentraciones cortas y mantener una idea clara con relativamente poco tiempo de trabajo, justo el escenario típico de una selección.

Que el reconocimiento venga de alguien como Meira también habla de lo que se valora en un técnico. No se trata solo de sistemas o variantes; se trata de liderazgo, de lectura del vestidor y de la capacidad de elevar al futbolista cuando el partido aprieta. Y desde esa mirada, Meira ve a Aguirre como un entrenador completo: uno que combina el manejo humano con la exigencia competitiva.

En TV Azteca, Meira dejó un mensaje sencillo: Aguirre tiene las herramientas. Ahora, el reto es que México convierta esas herramientas en un equipo que se sostenga cuando la presión sea máxima.

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