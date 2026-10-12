Fernando Torres, exfutbolista español: “vivía en un piso de 80 metros cuadrados, soy de un barrio obrero”

Fernando Torres construyó una carrera que lo llevó a competir en algunos de los clubes más importantes de Europa. Sin embargo, el éxito deportivo no borró el recuerdo de su vida en Fuenlabrada. El exdelantero español compartió una reflexión sobre sus orígenes que permite conocer qué había detrás de su camino hacia el futbol profesional.

En una entrevista con El Mundo, reproducida en su página oficial en agosto de 2015, el ‘Niño’ recordó el departamento de 80 metros cuadrados donde había vivido. Aunque su situación económica ya era diferente, destacó que mantenía presentes sus raíces y la educación recibida en casa.

¿Qué dijo Fernando Torres sobre su vida en un barrio obrero?

Las palabras de Torres surgieron cuando le preguntaron qué sabía de la vida un joven que ganaba millones de euros. Su respuesta puso el foco en Fuenlabrada y en los valores que conservaba pese al cambio de sus circunstancias.

El español también reconoció que sus hijos no tendrían la misma infancia que él. Por eso, consideraba fundamental la formación que recibieran dentro de la familia. Para el exfutbolista, recordar sus orígenes estaba relacionado con tener claro qué cosas eran importantes.

“Yo he vivido toda mi vida en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida completamente diferente. Pero la esencia es la misma. Tengo muy claro lo que es importante. Sé de dónde vengo. Yo soy de un barrio del sur, obrero”, expresaba el exjugador español.

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La familia de Fernando Torres se organizaba para llevarlo a entrenar

La biografía oficial del exdelantero aporta detalles sobre aquellos años. Torres ingresó a las categorías inferiores del Atlético de Madrid en 1995, cuando tenía 11 años. Mientras él disfrutaba de jugar, su familia debía organizarse para acompañarlo.

Su padre salía del trabajo para llevarlo a los entrenamientos en Orcasitas. En otras ocasiones, su madre hacía el recorrido con él en autobús y tren, sin importar las condiciones del clima.

Fernando Torres anuncia su retiro

Sus hermanos también participaron de ese esfuerzo. Cuando les tocaba acompañarlo, estudiaban en las gradas o en los banquillos mientras Fernando entrenaba. El español reconoce que ese apoyo fue indispensable para convertirse en futbolista.

La condición de sus padres para que pudiera seguir jugando al futbol

El sueño deportivo también tenía una exigencia: estudiar y sacar buenas notas. Torres contó que ese era el acuerdo con sus padres para poder continuar asistiendo a los entrenamientos.

La condición se mantenía cuando tenía 17 años y ya había llegado al primer equipo. Además, recordaba que muchos compañeros de las categorías inferiores no terminaron viviendo del futbol, por lo que consideraba necesaria la preparación académica.