Ferran Torres: “Seguiremos trabajando, el fútbol nos debe una”

La Selección de España quedó eliminada ante Marruecos en tanda de penaltis. Fue un partido bastante cerrado pues ambos equipos querían el pase a Cuartos de Final. Es por eso que los protagonistas de la Selección española hablaron al terminar el partido con mensajes de enojo, desilusión y orgullo.

Ferran Torres, habló al terminar el encuentro y mencionó que el “futbol les debe una”. El delantero del FC Barcelona, disputó el partido de titular, saliendo de cambio al minuto 74 y tuvo una participación floja en el partido pero mencionó que el vestuario se va con la cabeza bien arriba.

Croacia sufrió pero avanza a Cuartos de Final | Protagonistas Extra

Te puede interesar: Revelan que la afición mexicana fue la quinta en asistencia al Mundial de Qatar 2022

En el partido, España no tuvo claridad en la última línea, tuvo el 77% de la posesión del balón y 7 remates desviados. Solo sacó un disparo a puerta. Ferran fue sincero y subrayó para Gol Mundial que se sienten frustrados al no poder reflejar en el marcador su superioridad dentro del terreno de juego.

“No pudo ser. No estuvimos acertados de cara al gol, nos dieron posesión como siempre, no pudimos marcar. Sentimos frustración, fuimos superiores, no pudimos materializar nuestras ocasiones. Factores externos no nos ayudaron, no hay que quejarse, nos sentimos orgullosos de este equipo”.

En la semana se dio a conocer que Luis Enrique les pidió a sus jugadores que antes del mundial, llegarán con 1000 penales entrenados. Ferran Torres confirmó que estuvieron practicando el cobro de penales para estar preparados. “Hemos fallado penaltis, practicamos estos días, pero tocó la cara triste de la moneda; seguiremos trabajando, el fútbol nos debe una”.

Los jugadores tendrán que regresar con sus respectivos clubes a prepararse para retornar a las ligas europeas. Por otra parte, Marruecos se enfrentará al equipo que avance de la serie entre Portugal y Suiza.

Te puede interesar: La primera selección que le da minutos a todos sus jugadores convocados en Qatar 2022