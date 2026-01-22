Festival Gamer en la CDMX acompañado de pulque y cerveza; ¿cuándo y dónde será?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de una de las fechas más interesantes y esperadas de este primer trimestre del año. El sábado 14 de febrero se llevará a cabo el día del Amor y la Amistad , mismo que puedes disfrutar en compañía de ese ser especial a través del festival gamer que habrá en la Ciudad de México (CDMX).

Si eres un amante de los videojuegos clásicos y contemporáneos, y deseas tener una cita fuera de lo común con esa persona que tanto amas o, bien, pasar un tiempo de ocio en compañía de tus amigos y seres queridos, la CDMX presenta un festival gamer que conmemorará esta fecha a través de pulque y cerveza.

¿Cuándo y dónde será el festival gamer de la CDMX?

El festival de San Valentín gamer tiene como objetivo celebrar el amor y la amistad a través de gustos en común como lo son, precisamente, los videojuegos. Se trata, entonces, de un evento que reúne los títulos más interesantes de este mundo a través de un ambiente de cordialidad y fiesta al por mayor.

Ten presente que este festival se llevará a cabo entre el 14 y el 15 de febrero desde las 12 del día y hasta las 9 de la noche. La entrada cuenta con un costo de 30 pesos, cantidad accesible para aquellas personas que deseen pasar un lindo rato de videojuegos con su ser querido.

Además, debes saber que el festival gamer de San Valentín se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tlatelolco en la CDMX, mismo al que puedes llegar mediante la estación del Metrobús Tlatelolco, esto considerando que el lugar se encuentra sobre la Calle Lerdo 311, Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué otras bebidas habrá en el festival gamer de la CDMX?

Dentro de las amenidades, se espera que este evento de la CDMX cuente con bebidas como pulque, mezcal, hidromiel y cerveza artesanal . Del mismo modo, se busca que sea un espacio de convivencia en donde habrá una zona gamer de consolas, así como torneos pensados para estos jugadores y áreas de juego al aire libre.

