Fidalgo sorprende con DISCURSO de líder al inicio del México vs Portugal (VIDEO)

Este sábado 28 de marzo se dio el esperado debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, en un partido contra el combinado de Portugal en lo que significó la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca), después de casi dos años de obras de remodelación.

Durante los últimos meses, la naturalización de Fidalgo fue tema de conversación entre los mexicanos y los medios de comunicación, posteriormente, surgió la incertidumbre sobre un posible llamado de Javier Aguirre y la aceptación del mismo jugador del Real Betis, sin embargo, acabaron los rumores con la más reciente convocatoria.

Y los hechos en la cancha cumplieron con las expectativas, ya que primero sorprendió la forma tan efusiva en la que el "Maguito" entonó el Himno Nacional Mexicano ante más de 80,000 aficionados en el Estadio Banorte, posteriormente, se ganó a toda la afición al ofrecer un emotivo discurso previo al silbatazo inicial, demostrando liderazgo en apenas su primer partido con el combinado Azteca.

La reacción de sus compañeros fue solidaria, ya que todos escucharon con atención y al final aplaudieron, dejando en claro que aceptan la inclusión del exjugador del América.

¿Cuándo será el próximo partido de México en la fecha FIFA de marzo de este 2026?

El próximo partido de México en la presente fecha FIFA se llevará a cabo este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago cuando la Selección Azteca se mida ante la poderosa Bélgica que aplastó a Estados Unidos.

México vs Bélgica:

