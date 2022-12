Figura Mundial explota contra los bailes de la Selección de Brasil

La Selección de Brasil ganó con mucha comodidad al superar a los Tigres de Oriente cuatro goles a uno, muy rápido en el partido, la canarinha supo canalizar su pegada y para el minuto 29 de la primera mitad tenía practicamente el partido liquidado.

Los goles de Brasil fueron obra de: Vinícius Jr, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá... ocasionando el baile y el júbilo de todo el Scratch Du Oro, sin embargo estos gestos no cayeron muy bien para el ex jugador irlandés y actual comentarista para un medio inglés Roy Kean.

¿Qué dijo Roy Kean contra bailes de Brasil ?

Durante la transmisión del partido para una cadena inglesa, el ex futbolista del Manchester United comentó tras el primer gol del futbolista del Real Madrid: “Fantástica definición de Vinicius y gran arranque del partido, pero nunca había visto tanto baile”.

El comentarista no ocultó su molestia con el gesto de la Selección de Brasil luego de arrancar con mucha alegría en su futbol sobre los primeros minutos de los Octavos de Final ante Corea del Sur.

“No me gusta esto, la gente dice que es parte de su cultura, pero creo que es realmente una falta de respeto al rival”, argumentó Roy Kean.

CARL RECINE/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Brazil v South Korea - Stadium 974, Doha, Qatar - December 5, 2022 Brazil’s Neymar celebrates scoring their second goal REUTERS/Carl Recine TPX IMAGES OF THE DAY

Palabras de Roy Kean tras la goleada de Brasil

El ex mediocentro de los Red Devils se mantuvo sobre la misma línea en la transmisión y su postura fue contundente al respecto, mostrando su desagrado a todos los bailes del equipo verdeamarela.

“Son cuatro goles y ellos lo hacen todo el tiempo. No tengo problema con el primero, pero es uno tras otro y el técnico participa. No estoy feliz con esto y no creo que sea bueno del todo”.

Brasil favorito en las apuestas

Mientras tanto, el equipo dirigido por Tite se afianza como el principal candidato a ganar el Mundial de Qatar 2022... La Canarinha mantiene el primer lugar entre las casas de apuestas, señal que luce con más probabilidad de ganar. El momio a que Brasil es campeón del Mundo es de +185. La exhibición de Brasil fue contundente y un paso más al objetivo del 18 de diciembre en el Estadio Lusail.