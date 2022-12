Se filtran conversaciones de jugadores de Brasil tras fracaso en Qatar

Brasil culminó su participación en el Mundial de Qatar 2022 con una dolorosa derrota ante Croacia desde los 11 pasos, Neymar había conseguido un gol magistral en combinación colectiva para meter al Scratch Du Oro en las Semifinales, pero la reacción de los balcánicos fue determinante y nunca bajaron los brazos.

En la tanda de penales el equipo de Tite se vio avasallado ante la performance del arquero croata Dominik Livakovic quien agrandó su figura para atajar 2 penales y acabar con el sueño de Neymar con la Selección de Brasil por la contienda.

Croacia sigue sorprendiendo, eliminó a Brasil | Protagonistas Extra

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo tristemente consuma un año para el olvido

El Mensaje de Rodrygo Goes a la afición de Brasil

Rodrygo Goes fue el primer futbolista en abrir la serie para Brasil, sin embargo, Dominik Livakovic adivinó su movimiento y le privó de marcar el primer tanto, lo que permeó en gran medida en el desarrollo de los penales.

“Lo siento. Sin duda el momento más doloroso de mi carrera, del cielo al infierno en cuestión de minutos, fue exactamente como siempre pedí que no fuera”, publicó el futbolista de la Selección de Brasil.

Desculpa. Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. pic.twitter.com/IXpzjsFBd4 — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 10, 2022

“Lo siento. Sin duda el momento más doloroso de mi carrera, del cielo al infierno en cuestión de minutos, fue exactamente como siempre pedí que no fuera. Sé que TODO PASA y aunque de momento todavía no tengo fuerzas para levantarme, seguro que volveré, no sé cómo, pero volveré y mucho más fuerte. ‘Sólo las mentes brillantes pasan por ciertas pruebas’ ciertamente no sería diferente conmigo, 21 años, nada ha sido fácil hasta ahora y no lo será, ¡pero valdrá la pena!”, dijo el artillero del Real Madrid.

Rodrygo Goes se disculpa con Neymar Jr

Además de sus palabras dedicadas a la afición de la Canarinha, trascendieron algunos mensajes del futbolista del Real Madrid para su compañero Neymar a quien le expresó algunas palabras en privado y con quien sintió deuda por haber fallado su penal contra Dominik Livakovic.

“Perdón por cualquier cosa y por posponer tu sueño, espero que continúes con nosotros para conquistarlo juntos”, escribió en privado a Neymar.

¿Cómo respondió Neymar Jr al mensaje de Rodrygo?

“No pidas disculpas un carajo. ¿Estás loco? Solo erra quien patea y tú eres un crack”.

Para después bromear al respecto: “Igual después te enseño a patear”, acompañando su frase con emojis de sonrisas. Por su parte Rodrygo aceptó la broma e ironizó al respecto: “Lo voy a necesitar”.

cabe mencionar que Neymar mostró su apoyo con Rodrygo Goes ante los medios de comunicación pese a su fallo.

“Rodrygo asumió la responsabilidad, quería tirar el penalti, es un crack. Él no está solo. Todos estamos con él”, sentenció Neymar Jr.

😪🙏RODRYGO PIDE PERDÓN a NEYMAR.



📲El '10' ha desvelado su conversación tras la eliminación de Brasil.



🇧🇷Rodrygo falló uno de los penaltis en la tanda decisiva. pic.twitter.com/9awxEFtEI4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2022

Te puede interesar: ¿Por qué le dicen a Marruecos los “Leones del Atlas”?