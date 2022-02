Así se jugará la final del Abierto Mexicano de Tenis

El británico Cameron Norrie será el último obstáculo de Rafael Nadal para hacerse con el que sería su cuarto título en el Abierto de Acapulco. El tenista español sigue mostrando un gran nivel en este 2022, algo que confirmó con una contundente victoria ante el nuevo número 1 del mundo, Daniil Medvedev.

¿Podremos ver algún día a Federer en Acapulco? Zurutuza responde

“He jugado contra un rival que es el número uno y en la superficie que más le gusta. Es cierto que aquí en Acapulco el bote es más alegre y eso me favorece más a mí. Es una victoria de mucho nivel que me ayuda y que confirma que las cosas están yendo de una manera muy positiva. Clasificarme para la final de Acapulco significa mucho por lo que muy feliz”, aseguró el ex número 1 del mundo Rafael Nadal.

El español es en estos momentos el tenista más en forma del circuito y buscará levantar su tercer título del año tras los conseguidos en Melbourne y Open de Australia. Por otra parte, el británico ha dado la sorpresa ante un Stefanos Tsitsipas que parecía encaminado a la final.

Te puede interesar: Nadal se siente querido en México

Erika Orozco Robles

Paso firme de Nadal en Acapulco

Rafael Nadal se presenta en la final sin haber dejado escapar un solo set y dando la sensación de que no ha requerido de su mejor tenis para plantarse hasta la final del torneo. Acapulco es un torneo que no se le ha dado del todo mal al jugador español. Aquí ha salido campeón hasta en tres ocasiones. El cara a cara entre ambos, está siendo dominado claramente por Rafael Nadal. El español ha ganado los tres partidos que han jugado hasta entonces, todos ellos el año pasado.

De ser campeón, el español alcanzará la marca que tiene su compatriota David Ferrer con cuatro títulos en Acapulco. Mientras que Cameron Norrie se convertiría en el primer británico campeón en el Abierto Mexicano de Tenis.

Stefanos Tsitsipas fue derrotado por Norrie y rápidamente cambió de cancha para jugar la semifinal de dobles junto a Feliciano López ante la dupla conformada por Harri Heliovaara y Lloyd Glasspool. La suerte del griego mejoró y disputará la final.

Del otro lado tendrán a Marcelo Arévalo y JJ Rojer que superaron en la semifinal al mexicano Hans Hach Verdugo y al estadounidense John Isner. Esta dupla viene de coronarse en el Abierto de Dallas y el Abierto de Delray Beach.