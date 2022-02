Rafael Nadal: “Siempre me he sentido muy querido en México”

Rafael Nadal, una de las principales atracciones del Abierto de México de Tenis, ya se encuentra en la ciudad de Acapulco para afrontar el campeonato mexicano. En la previa del comienzo del torneo, habló en exclusiva con Azteca Deportes.

En el comienzo de la nota, uno de los temas fue su actulidad y su último gran triunfo en el Abierto de Australia. Rafa confesó que ganar en Australia fue uno de los mejores momentos de su carrera.

“Australia fue un evento muy especial para mí, diría que uno de los más emocionantes de mi carrera por diferentes motivos, sin ninguna duda y después ha tocado parar un poquito”.

El español, también se refirió al cariño y lo especial que se siente en México. Rafa aclaró que para él, el Abierto de Acapulco, es un torneo muy importante.

“Siempre me he sentido muy apoyado, muy querido en general en todos los lugares y aquí en México no es ninguna excepción, lo he dicho muchas veces no solo aquí en Acapulco en diferentes lugares, aquí en este país siempre he sentido el cariño y el apoyo de la gente que para mí siempre es una sensación muy bonita, con lo cual no puedo dar más que gracias al pueblo mexicano por la bienvenida que siempre me da cuando estoy en este país”.

Nadal no le da importancia a la batalla por ser el mejor deportista de la historia

El debate por quien es el mejor deportistas de la historia toma cada vez más vuelo. Deportistas como Messi, Jordan, Federer y Nadal, son de los más nombrados por los fanáticos del deporte. Sin embargo, Rafa se abstiene del polémico debate.

“Entiendo el debate lo he dicho muchas veces ya sé que quieren hablar de todo eso pero al final se podría terminar resumiendo en cuestión de gustos. Hablando de mi deporte creo que los tres hemos hecho más de lo que hubiéramos soñado, estoy seguro de ello a partir de ahí lo que se considera y no se considere ya que lo digan los expertos”.

Por último, Nadal comentó la actual y polémica situación de Novak Djokovic. Rafa se quiso mantener al márgen de la polémica, pero entiende que todo esto le va afectar en su carrera.

“Afectará su historia, si pueda jugar o no pueda jugar le afectará a el mismo, al final los grandes son los Grand Slam los torneos que marcan. Al final cada quien toma sus propias decisiones y cada cual tiene que convivir con ellas y en ese sentido ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos” concluyó.