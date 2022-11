El mensaje de Firmino y Coutinho por perderse el Mundial de Qatar 2022

Luego de quedar fuera de la lista de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo de Qatar 2022, Roberto Firmino se hizo presente en redes sociales para lamentar su ausencia.

“Pasando por aquí para dar las gracias por todos los lindos mensajes. La Copa del Mundo es un sueño para cada jugador y conmigo no sería diferente. Ayer las cosas no salieron como yo imaginaba o soñaba para mi vida”, dijo el jugador del Liverpool mediante su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Philippe Coutinho, quien fue baja del Mundial debido a una lesión con Aston Villa, también dejó un mensaje.

“La Copa del Mundo es un sueño para cualquier jugador y a pesar de no estar allí, estaré en el corazón y el alma animando como todos los brasileños. Como todos sabéis, he tenido una lesión que me ha mantenido fuera del césped durante unas semanas. Paso por aquí para agradecer todos los mensajes positivos que he estado recibiendo. Las dificultades son parte, pero aún quedan muchas cosas buenas por suceder”, expresa el mediocampista que milita en la Premier League.

Brasil quedó emparejado en el Grupo G de la Copa del Mundo de Qatar y debutará el 24 de noviembre frente a Serbia, cuatro días después se medirá con Suiza y el 2 de diciembre, a Camerún.

La convocatoria de Brasil para Qatar 2022

Porteros: Alisson, Ederson y Weverton.

Defensas: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao y Bremer.

Mediocampistas: Casemiro, Fabinho, Bruno Guimaraes, Fred, Lucas Paquetá y Ribeiro.

Delanteros: Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Maertinelli, Rodrygo y Pedro.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 inicia el próximo 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.

