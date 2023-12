La Fórmula 1 hará cambios para mejorar el espectáculo

La Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo, planea realizar cambios para mejorar el espectáculo en la próxima temporada 2026.

Nicholas Tombazis, el máximo responsable de monoplazas de la FIA, dio a conocer algunos de los objetivos que se plantean para el futuro de la categoría reina.

Te puede interesar: El atrevido plan de Mercedes para superar a Red Bull en 2024

Reto de demostración Parte 1 | DBUT FC

Motor de Fórmula 1 mitad eléctrico y mitad tradicional

“Se decía que la gestión energética de la nueva unidad no alcanzaría las necesidades del coche, pero eran comentarios prematuros. Tendremos menos potencia en el motor de combustión, de 750 CV a 540 CV y aumentaremos el eléctrico de 200 CV a 470 CV. Así que la potencia total del coche se aumentará. Es cierto que, con el coche actual, la energía se agotaría en las rectas. Queremos que los pilotos vayan al límite en todo momento, en las frenadas y en las rectas, que no haya ‘lift and coast’”, apuntó Tombazis en entrevista al diario español AS refiriéndose que existe la posibilidad de que los motores sean 50% eléctricos y la otra mitad funcionen mediante combustión.

Otras de las modificaciones sería la utilización del DRS del cual gran parte de los adelantamientos que se han producido estas últimas temporadas no se realizarían sin él y que ha sido tema de discusión ya que los pilotos solo son capaces de adelantarse en recta y no haya opción de disputarse posición de forma prolongada.

“Habrá algo equivalente al actual DRS para seguir a otro coche y poder atacar. La forma de ese mecanismo aún no está definida. Si será un cambio en un componente aerodinámico en las rectas, en las curvas o en el sistema energético, todavía lo estamos discutiendo. Hay varias opciones sobre la mesa, intentamos escoger la mejor. Pero no queremos coches que se adelanten sin dificultad en las rectas, queremos que lleguen pegados al punto de frenada”, declaró el directivo de la FIA.

Monoplazas más cortos y menos peso

Tombazis plantea una serie de modificaciones para ligerar el peso de los monoplazas.

“Será un coche más corto, de 3.4 metros (ahora, 5.6), más estrecho y más ligero, queremos reducir la masa entre 40 y 50 kg. En los años recientes, los coches son demasiado pesados. Para aligerarlos, se reducirá considerablemente la carga aerodinámica y mucho la resistencia al aire. En tiempo por vuelta, que no es un factor que consideremos enormemente, creo que será muy cercano al actual. Quizás un par de segundos más lentos (por vuelta), o algo así. Pero aunque fueran cinco segundos más lentos, no nos preocuparía mucho”

Te puede interesar: Christian Horner responde si Checo Pérez renovará con Red Bull