¡CONFIRMADO!: Max Verstappen se perderá el inicio del Gran Premio de México por esta razón

Max Verstappen, piloto de Red Bull, no estará en las primeras prácticas libres en el GP de México

Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
Max Verstappen, piloto de Red Bull, se perderá el inicio de las actividades del Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se correrá en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez entre el 24 y 26 de octubre, confirmó el asesor de la escudería, Helmut Marko.

Te puede interesar: F1: Este es el increíble y lujoso premio que se llevará el ganador del GP de México

Resumen del partido: Toluca 4 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Apertura 2025

Max Verstappen se perderá las prácticas libres 1 del GP de México

Max Verstappen cederá su lugar en el volante del monoplaza de Red Bull al piloto de la academia de la escudería, Arvid Lindbland, actual competidor de la Fórmula 2, como parte del reglamento de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que obliga a los equipos a dar oportunidad a pilotos debutantes al menos dos sesiones de entrenamiento libres por temporada.

Lindbland se ha ganado su oportunidad en la parrilla de la Fórmula 1 gracias a su rendimiento como una de las jóvenes promesas del Red Bull Junior Team, en donde marcha séptimo en la temporada de la Fórmula 2, categoría en la que ya ganó el Gran Premio de Macao.

Previamente había sido cuarto en el campeonato de la Fórmula 3 y obtuvo la superlicencia de la FIA en febrero de este año tras conquistar el Campeonato de Fórmula Regional de Oceanía.

Lindbland no será el único piloto de la academia de Red Bull que tenga una oportunidad en el Gran Premio de México, ya que también lo hará Ayumu Iwasa, pero en su caso lo hará en el monoplaza de Liam Lawson en el Racing Bulls.

Arvid Lindbland ocupará el lugar de Verstappen en las prácticas libres del GP de México

Segundas prácticas libres que se perderá Max Verstappen en la temporada

Max Verstappen ya había cedido su lugar previamente en el RB21 de Red Bull, luego de que previo al Gran Premio de Baherin fue reemplazado por Iwasa.

Además de Iwasa y Lindbland, los pilotos Leonardo Fornaroli, Luke Browning y Alex Dunne están a la espera de una oportunidad de tomar el volante del RB21, monoplaza de Red Bull en la temporada actual.

Te puede interesar: ¿Qué combinación de resultados haría campeón a Max Verstappen de la F1?

Max Verstappen
