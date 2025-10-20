F1: Este es el increíble y lujoso premio que se llevará el ganador del GP de México

Los motores han comenzado a calentar para la que será una de las carreras más importantes y llamativas de este año. La Fórmula 1 se dice lista para el GP de México a celebrarse este fin de semana, motivo por el cual luce interesante conocer el lujoso premio que se llevará el ganador de este evento.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

El GP de México se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la F1, pues el Autódromo Hermanos Rodríguez cuenta con un aura difícil de encontrar en otros circuitos a lo largo de la temporada. ¿Quién pinta para obtener el triunfo este domingo?

¿Cuál es el premio que se llevará el ganador del GP de México?

Lo primero que tienes que saber es que el trofeo que se lleve el campeón del GP de México destaca por contar con un elaborado de plata de .925, lo cual ya lo hace por completo valioso. Del mismo modo, este cuenta con una venturina que se hizo a mano, así como una base de 46 centímetros y una altura que ronda los 60 centímetros.

Se trata, entonces, de un trofeo que bien puede significar una pieza de colección, por lo que se espera que se entreguen cuatro réplicas con el mismo diseño, mismas de las cuales tres serán para los pilotos y la restante para la constructora ganadora. Además, el trofeo contará con detalles tricolores y un vermeil de oro de 23 quilates para celebrar el décimo aniversario de la F1 en el país.

¿Quién llega como el líder de la F1 al GP de México?

En estos momentos de la competencia, es McLaren quien sigue dominando la F1 a través de Oscar Piastri y Lando Norris, quienes se mantienen como el 1 y 2 de la clasificación general. Sin embargo, las llamativas carreras que Max Verstappen ha tenido últimamente lo colocan en el tercer lugar y a solo 40 puntos del primer puesto.

¿Cuándo y a qué hora será el Gran Premio de México?

Prepárate, pues el GP de México está más cerca de lo que crees. El calendario de la Fórmula 1 indica que el Autódromo Hermanos Rodríguez abrirá sus puertas este domingo 26 de octubre para disfrutar de una de las carreras más vibrantes, la cual comenzará en punto de las 14:00 horas.