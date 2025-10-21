Fórmula 1: Red Bull llegará al Gran Premio de México con una importante sanción

Red Bull se prepara para repetir los éxitos obtenidos en el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1, pero ahora en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México en donde buscará evitar los errores cometidos que le costaron una importante multa económica.

Red Bull llegará al Gran Premio México con una sanción

Red Bull fue multado con 50 mil euros por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), luego de que un miembro de la escudería ingresara al área de la parrilla de salida después de la vuelta de formación e ignorara las indicaciones del personal de seguridad que intentó detenerlo.

La escudería austriaca se defendió argumentando que el miembro de su equipo no se percató de las advertencias del personal de seguridad, mientras que la FIA reiteró la responsabilidad de que todos los integrantes del staff deben conocer el reglamento.

La FIA acordó que Red Bull pagara solo la mitad de la multa bajo advertencia de no volver a cometer la violación.

De acuerdo con el diario Marca, el integrante del equipo de Red Bull ingresó a la parrilla para retirar una cinta adhesiva que Lando Norris ha utilizado a lo largo del año como referencia visual para detener el auto en el punto exacto de su salida.

Gran Premio de México podría marcar el rumbo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

El Gran Premio de la Ciudad de México que se disputará entre el 24 y 26 de octubre podría marcar el rumbo de la temporada 2025 en caso de que Max Verstappen gane la carrera.

Actualmente son los de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes están a la cabeza de la clasificación, pero una victoria del neerlandés combinada con un mal desempeño de sus adversarios apretaría la competencia.

